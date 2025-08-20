Wiedergeltingen kämpft um Tempo-30-Ausweitung

Immer wieder einmal gibt Bürgermeister Norbert Führer im Rahmen einer Gemeinderatssitzung Einblick in die Auswertungen der Geschwindigkeitstafeln, die an neuralgischen Stellen Wiedergeltingens installiert wurden.

Acht Messtafeln, gut sichtbar platziert an den Ortsein- und ausfahrtsstraßen, dazu an wichtigen Knotenpunkten, etwa im Bereich Grundschule. Gerade dort, so zeigt es die Auswertung, wird immer noch zu schnell gefahren, obschon die Tafel auf Anhöhe Aurbacherhaus mithilfe eines hellrot leuchtenden Ärger-Smileys die Verkehrsteilnehmer darauf hinweist. So zeigt eine kürzlich erstellte Auswertung, dass an vier Messtagen allein in der Zeit von 7 bis 9 Uhr morgens 160 Verkehrsteilnehmer über 30 km/h auf dem Tacho hatten, 100 sogar bis zu 50 km/h. Die Mindelheimer Straße zeigt sich an dieser Stelle sanft gebogen, gibt nicht gleich Einblick in das, was dahinterkommt. Das macht die Situation zusätzlich schwierig.

„Leider wurde ich als Bürgermeister nicht über den Termin informiert“

Schon im Herbst des vergangenen Jahres hatte sich der Gemeinderat Wiedergeltingen darum bemüht, eine Ausweitung des Tempo 30-Bereichs bis hin zur neu errichteten Bushaltestelle an der Buchloer Straße zu erreichen und einen Antrag an die zuständige Verkehrsbehörde im Landratsamt eingereicht.

Stützen kann sich das Gremium dabei auf den nivellierten Gesetzestext, worin es unter anderem heißt, dass „innerörtliche streckenbezogene Geschwindigkeitsbeschränkungen (…) im unmittelbaren Bereich von an diesen Straßen gelegenen Fußgängerüberwegen, Spielplätzen und hochfrequentierten Schulwegen möglich sind“. Zudem befinde sich im Bereich Sparkasse/Raiffeisenbank eine Querungshilfe, so dass eine Weiterführung der Geschwindigkeitsbegrenzung zusätzlich Sinn mache, wie Bürgermeister Führer in der besagten Sitzung ausführte.

Von Landrat Alex Eder kamen tatsächlich positive Töne (wir berichteten). Und so sah es aus, als könnte es zu einem Lückenschluss zwischen beiden Bereichen kommen – und durchgehend von der Messtafel auf Anhöhe Mindelheimer Str. 19 bis zur zweiten Bushaltestelle an der Buchloer Straße (MN10) Tempo 30 gelten.

Zwischenzeitlich hat nun eine periodische Verkehrsschau der Kreisstraße MN10 stattgefunden, an der auch die PI Bad Wörishofen sowie das Tiefbauamt teilnahmen. „Leider wurde ich als Bürgermeister nicht über diesen Termin informiert“, berichtet Norbert Führer. Ebenso bedauert Führer, dass der lückenschließenden Verlängerung des Tempo 30-Bereichs bis in die Buchloer Straße im Anschluss stattgegeben wurde, jedoch nicht bis zur beantragten Bushaltestelle.

Tempo-Limit in Wiedergeltingen: Das ist der Vorschlag des Gemeinderats

Nun hat sich der Wiedergeltinger Gemeinderat in der Juli-Sitzung dieses Jahres erneut mit der Thematik befasst und einen weiteren Vorschlag erarbeitet. Dieser sieht vor, den Tempo 30 Bereich mit Start auf Anhöhe Mindelheimer Straße 19 etwas weiter nach Westen zu verlegen (Einmündung Friedhofstraße), sodass die Schulkinder, die aus dem Wohngebiet Angerwiese in Richtung Grundschule oder Bushaltestelle gehen, auch über diesen Bereich geschützt sind.

Auch dieser Vorschlag wurde im Anschluss der Straßenverkehrsbehörde im Landratsamt übermittelt. „Leider sieht es die Verkehrsbehörde aktuell noch anders“, wie Norbert Führer auf Nachfrage erklärt. So begründet die Behörde, dass bereits hinter der Ortstafel eine Mittelinsel platziert sei, die aufgrund guter Sichtverhältnisse deutlich erkennbar wäre. Sie diene der sicheren Querung von Fußgängern über die Mindelheimer Straße (MN10). Zudem erfordere die Verschwenkung der Fahrstreifen eine generelle Geschwindigkeitsreduzierung der Verkehrsteilnehmer. Und schließlich sei die Kombi aus Gefahrenzeichen „Kinder“ und des bereits deutlich erkennbaren Tempolimits bereits ab der Einmündung in die Angerwiese deutlich wahrnehmbar. Dazu führe der Schulweg auf einem sicheren Gehweg mit Bordsteinkante zu einer weiteren Mittelinsel (auf Anhöhe Rathaus/Schule), die eine ebenfalls sichere Querung der Mindelheimer Straße zur Schule sicherstelle, so die Verkehrsbehörde.

Wiedergeltingens Bürgermeister ist enttäuscht

Aus diesen Gründen beurteilt das Kreisstraßenmanagement und die PI Bad Wörishofen die derzeitig getroffenen Maßnahmen als ausreichend ein. Besondere Umstände, die weitere Eingriffe wie die Erweiterung der Geschwindigkeitsbegrenzung zwingend erforderlich machen, lägen aktuell nicht vor.

Die Enttäuschung über das Fazit war dem Wiedergeltinger Bürgermeister anzusehen. „Nicht nur der Gemeinderat steht voll hinter der Bitte unserer Verwaltung“, sagte Führer. Auch die Eltern der Schulkinder hätten sich hoffnungsvoll gezeigt, dadurch weiteres Gefahrenpotenzial eingeschränkt zu wissen. „Ich verstehe das Querstellen, ehrlich gesagt, nicht. Trotz unserer Argumente bezüglich Gesetzesänderung und den deutlichen Ergebnissen unserer Messtafeln“, sagte Norbert Führer. Er selbst möchte nun einen Gesprächstermin mit Landrat Alex Eder anfragen, denn bis zum Start ins neue Schuljahr wäre eine Klärung und – bestenfalls – eine Umsetzung der Maßnahme, unter Einbeziehung des Wohngebiets „Angerwiese“ wünschenswert. In einem Aufwasch mit der Verlängerung bis zur Bushaltestelle in der Buchloer Straße, „wäre das perfekt!“