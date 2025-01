Mit ordentlich Wumms ins neue Jahr

Lautstark hießen die Wiedergeltinger am Neujahrstag das Jahr 2025 willkommen. Nach einem Salutschuss aus der Kanone begrüßten der Erste Bürgermeister, Norbert Führer sowie der 1. Vorstand des Veteranen- und Soldatenverein Wiedergeltingen, Bernd Stapfner, die anwesenden Bürgerinnen und Bürger Neujahrsempfangs und wünschten allen Besuchern ein gutes und gesundes neues Jahr. Im Anschluss daran gab Benno Högg das Einsatzkommando für die anwesenden Böllerschützen. In mehreren Runden, wie Reißverschlussverfahren, Doppelschlag oder Salutschuss, hallten die Schaft- und Hand- und Standböllerböller der Böllerschützengruppe des Vereins durch den sonnigen Nachmittagshimmel auf dem Wiedergeltinger Dorfplatz. Verstärkt wurden die Schützen durch eine Gastabordnung der Böllergruppe aus Emmenhausen-Waal, die auch heuer wieder für den kalten Neujahrsnachmittag einen Stehtisch mit eingebautem Ofen mitgebracht hatten. Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung durch den Musikverein Wiedergeltingen unter der Leitung von Josef Vogel.

Auch für das leibliche Wohl war in Wiedergeltingen wie immer bestens gesorgt

Auch für das leibliche Wohl der gut 100 Besucher wurde bestens gesorgt. So gab es unter anderem Gulaschsuppe, zubereitet von Walter Scheibenthaler. Große Beliebtheit bei den anwesenden Gästen fand nicht zuletzt der immer wieder heiß begehrte „Max-Most“, der von der Farbe her einem weißen Glühwein ähnelt. Um den beheizten Stehtisch der Emmenhauser Böllergruppe konnten die Gäste bis in die Abendstunden hinein gemütlich verweilen.

Beno Högg vom Veteranen- und Soldatenverein Wiedergeltingen gab das Einsatzkommando für die Böllergruppen aus Wiedergeltingen und Waal-Emmenhausen. Foto: Gemeinde Wiedergeltingen

Musikalische Umrahmung des Neujahrsempfangs durch den Musikverein Wiedergeltingen. Foto: Gemeinde Wiedergeltingen