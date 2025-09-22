Schulanfänger der Grundschule Wiedergeltingen

Rektorin Katja Weber begrüßte am 1. Schultag in der Klasse 1 a der Grundschule Wiedergeltingen die Schulanfänger Demontis Elisa, Feldman Jonas, Fischer Paulina, Ilgün Hayley, Klaus Anton, Kretschmann Jakob, Kunert Katja, Kus Tual, Mundinar Mila, Musch Luisa, Neitzke Maximilian, Prestele Lilly, Radmacher Simon, Sawary Isabelle, Schmid Sophia, Tchegho Kamdem Christine und Weiß Victoria.

