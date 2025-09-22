Icon Menü
Wiedergeltingen: Schulanfänger der Grundschule Wiedergeltingen

Wiedergeltingen

Schulanfänger der Grundschule Wiedergeltingen

Klasse 1 a
Von R. Mussack für Grundschule Wiedergeltingen
    Rektorin Katja Weber begrüßte am 1. Schultag die Klasse 1 a der Grundschule Wiedergeltingen. Foto: Sekretariat

    Rektorin Katja Weber begrüßte am 1. Schultag in der Klasse 1 a der Grundschule Wiedergeltingen die Schulanfänger Demontis Elisa, Feldman Jonas, Fischer Paulina, Ilgün Hayley, Klaus Anton, Kretschmann Jakob, Kunert Katja, Kus Tual, Mundinar Mila, Musch Luisa, Neitzke Maximilian, Prestele Lilly, Radmacher Simon, Sawary Isabelle, Schmid Sophia, Tchegho Kamdem Christine und Weiß Victoria.

