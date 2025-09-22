Icon Menü
Wiedergeltingen: Schulanfänger der Grundschule Wiedergeltingen

Wiedergeltingen

Schulanfänger der Grundschule Wiedergeltingen

Klasse 1/2 b
Von R. Mussack für Grundschule Wiedergeltingen
    Lehrerin Karolina Schmelz und die Zweitklässler der jahrgangsgemischten Eingangsklasse 1/2 b der Grundschule Wiedergeltingen freuten sich auf die Schulanfänger.
    Lehrerin Karolina Schmelz und die Zweitklässler der jahrgangsgemischten Eingangsklasse 1/2 b der Grundschule Wiedergeltingen freuten sich auf die Schulanfänger. Foto: Sekretariat

    Lehrerin Karolina Schmelz und die Zweitklässler der jahrgangsgemischten Eingangsklasse 1/2 b der Grundschule Wiedergeltingen freuten sich die Schulanfänger begrüßen zu können. Dies sind heuer Biandu Anaelle, Crone Henry, Feldhus Sophia, Gschwill Johanna, Kaufmann Eddie, Klein Marie, Nechita Anna und Prys Kolja.

