Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Mindelheimer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Mindelheim
Icon Pfeil nach unten

Wiedergeltingen: Schulanfänger der Grundschule Wiedergeltingen

Wiedergeltingen

Schulanfänger der Grundschule Wiedergeltingen

Klasse 1/2 a
Von R. Mussack für Grundschule Wiedergeltingen
    • |
    • |
    • |
    In der jahrgangsgemischten Eingangsklasse 1/2 a der Flexiblen Grundschule Wiedergeltingen begrüßten die Kinder der 2. Jahrgangsstufe die Erstklässler. Sie lernen mit Lehrerin Jessica Lechner.
    In der jahrgangsgemischten Eingangsklasse 1/2 a der Flexiblen Grundschule Wiedergeltingen begrüßten die Kinder der 2. Jahrgangsstufe die Erstklässler. Sie lernen mit Lehrerin Jessica Lechner. Foto: Sekretariat

    In der jahrgangsgemischten Eingangsklasse 1/2 a der Flexiblen Grundschule Wiedergeltingen begrüßten die Kinder der 2. Jahrgangsstufe die Erstklässler Fejzovic Hanan, Friese Florentin, Gebler Juliane, Lochbrunner Rosalie, Malin Ray, Renger Lotta, Schroth Benedikt, Spenkelink Din, Ungnadner Lucia. Sie lernen in diesem Schuljahr mit Lehrerin Jessica Lechner.

    Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt

    Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.
    Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden