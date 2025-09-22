Schulanfänger der Grundschule Wiedergeltingen

In der jahrgangsgemischten Eingangsklasse 1/2 a der Flexiblen Grundschule Wiedergeltingen begrüßten die Kinder der 2. Jahrgangsstufe die Erstklässler Fejzovic Hanan, Friese Florentin, Gebler Juliane, Lochbrunner Rosalie, Malin Ray, Renger Lotta, Schroth Benedikt, Spenkelink Din, Ungnadner Lucia. Sie lernen in diesem Schuljahr mit Lehrerin Jessica Lechner.
