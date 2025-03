Trinkwasser in Wiedergeltingen und Amberg muss nicht mehr abgekocht werden

Die Menschen in Wiedergeltingen müssen ihr Trinkwasser nicht mehr abkochen. Das teilte Bürgermeister Norbert Führer am Freitagmittag mit. „Das Abkochgebot für Trinkwasser ist ab sofort aufgehoben“, so Führer.

Das Abkochgebot für Trinkwasser im Bereich der Wasserversorgung Wiedergeltingen galt auch für Amberg. Die Anordnung „ist nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt ab sofort aufgehoben“, berichtet Führer. Sie galt seit dem 20. März. Ursache war ein Defekt an einer Pumpe in „Brunnen 1“. Deshalb musste kurzzeitig wieder „Brunnen 2“ in Betrieb gehen, der allerdings beim Hochwasser Anfang Juni 2024 verkeimt wurde.