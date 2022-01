Wiedergeltingen

17:46 Uhr

Urteil: Bluttat in Wiedergeltingen war Mord

Die Polizei suchte nach dem Mord in Wiedergeltingen nach der Tatwaffe.

Plus In einer Gaststätte in Wiedergeltingen wurde ein Mann mit einem Messer getötet. Das Landgericht Memmingen verkündete jetzt das Strafmaß für den Täter.

Von Wilhelm Unfried

Die Bluttat im Gasthaus Ritter in Wiedergeltingen war ein Mord. Zu diesem Urteil kam die erste Strafkammer des Landgerichts Memmingen am späten Donnerstagnachmittag. Das Gericht verkündete auch das Strafmaß.

