Wiedergeltingen

08:00 Uhr

Wiedergeltingen hat große Pläne und eine gut gefüllte Haushaltskasse

Mehr Naherholungsbereiche will die Gemeinde Wiedergeltingen ausbauen. Unser Archivbild vom Juli zeigt Bürgermeister Norbert Führer am Kleinen Hungerbach, den die Gemeinde zu einer naturnahen Wassertretstelle umgestalten wollte. Doch da hatte das Landratsamt bereits mit der Renaturierung begonnen.

Plus Dank überraschend positiver Steuereinnahmen bleibt die Gemeinde Wiedergeltingen schuldenfrei und kann die Weichen für die Zukunft in aller Ruhe stellen.

Von Karin Donath

Eine umfangreiche Tagesordnung hatte der Gemeinderat von Wiedergeltingen in seiner letzten Sitzung in diesem Jahr zu bewältigen. Freuen können sich die Kinder über einen neu gestalteten Spielplatz an der Angerwiese. Für die Anschaffung neuer Spielgeräte wurden 17.500 Euro freigegeben. Damit die Geräte auch bei allen Kindern gut ankommen, sollen die Schülerinnen und Schüler der Grundschule mit in den Entscheidungsprozess einbezogen werden. Einstimmig stimmte der Gemeinderat der Feststellung der Jahresrechnung des Haushaltsjahres 2021 und der Entlastung der Verwaltung für das Haushaltsjahr 2021 zu, nachdem der Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses, Bernd Stapfner, in einer ausführlichen Stellungnahme die Rechnungsprüfung erläutert hatte.

Themen folgen