Wiedergeltingen wieder ohne neu Schulden

Einstimmig verabschiedete der Gemeinderat Wiedergeltingen den von Kämmerer Christian Schöffel vorgelegten Haushaltsplan für das Jahr 2024. Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt schließen in Einnahmen und Ausgaben gesamt mit sechs Millionen Euro. Obwohl die Steuern nicht mehr so stark sprudeln, so wird es bei der Gewerbesteuer einen Rückgang um 50.000 Euro geben, brauchen auch in diesem Jahr keine neuen Kredite aufgenommen werden. Bürgermeister Norbert Führer und auch der Kämmerer rieten aber trotzdem zu Vorsicht, denn die Gemeinde will laut Finanzplan in den kommenden drei Jahren zehn Millionen investieren. Wenn all diese Maßnahmen zum Tragen kommen, dann müsste die Gemeinde bis 2027 rund vier Millionen Schulden machen.

Im vergangenen Jahr hat die Gemeinede Wiedergeltingen gut gewirtschaftet

Dass der Haushalt 2024 so gut aussieht, liege nach Worten von Schöffel auch daran, dass man im vergangenen Jahr gut gewirtschaftet und fast alle Ziele punktgenau erreicht habe. Die wichtigste Position aus dem Haushalt 2023: Statt einer geplanten Rücklagenentnahme von über 313.000 Euro habe man den allgemeinen Rücklagen 436.000 Euro zuführen können. So ging man mit einem Polster von 1,26 Millionen an Rücklagen ins neue Jahr. Allerdings ist im neuen Haushalt eine Rücklagenentnahme in Höhe von 1.2 Millionen vorgesehen.

Der Verwaltungshaushalt 2024 schließt in Einnahmen und Ausgaben mit knapp 3,6 Millionen ab. Denn etwas sinkenden Einnahmen bei der Gewerbesteuer stehen leicht steigende Einnahmen beim Anteil an der Einkommenssteuer gegenüber. Auch die Schlüsselzuweisungen des Freistaates werden um rund 100.000 Euro höher ausfallen.

Der Vermögenshaushalt, in dem die Investitionen enthalten sind, beläuft sich in Einnahmen und Ausgaben auf 2,4 Millionen Euro. 250.000 Euro werden für den Kauf eines LF20 für die Feuerwehr angespart, für die Planungen für die Erweiterung der Grundschule (Ganztagsbetreuung) sind 100.000 Euro vorgesehen. Für den Neubau des Bauhofes werden 700.000 Euro eingestellt und die Erweiterung des Gewerbegebietes Nord und die Erschließung der Baugebiete sind 275.000 beziehungsweise 100.000 Euro bereitgestellt. Die Sanierung der Langen Gasse wird 150.000 Euro verschlingen. Daneben ist noch Geld für eventuellen Grunderwerb vorgesehen. Der Vermögenshaushalt finanziert sich durch eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt in Höhe von knapp 390.000 Euro, den schon genannten Entnahmen aus den Rücklagen mit 1,1 Millionen Euro, Veräußerung von Grundstücken (405.000 Euro) und Zuschüssen mit 428.000 Euro.

Positiv sieht der Kämmerer die Anpassung der Gebühren bei der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung. Man arbeite hier wieder kostendeckend. Zu erwähnen sei auch der Zuschuss für den kirchlichen Kindergarten St. Nikolaus mit 300.000 Euro.

In Wiedergeltingen stehen bald einige „dicke Brocken“ an

Lobend hebt der Kämmerer auch die finanzielle Situation der Gemeinde hervor. Seit 2020 sei man schuldenfrei. Allerdings stünden mittelfristig doch einige „Brocken“ an. Er nannte die Erweiterung der Grundschule wegen der Mittagsbetreuung, Maßnahmen zur Dorferneuerung bis hin zur Schaffung eines Dorfgemeinschaftshauses, die Sanierung der Ortsverbindungsstraße nach Türkheim oder sogar den Bau einer Umgehungsstraße. Hier gebe es noch große Unsicherheiten. Leider seien die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen mit all den Krisen auf der Welt auch nicht hilfreich.

Bei den insgesamt doch erfreulichen Zahlen fiel der Antrag von Veteranen- und Schützenverein sowie des Musikvereines auf einen Sonderzuschuss für das Jubiläumswochenende Anfang September auf fruchtbaren Boden. Nicht zuletzt weil auch Gäste bis aus Frankreich ihr Kommen zugesagt haben, will die Gemeinde auf Vorschlag des Bürgermeisters die Hälfte eines Defizites bis in Höhe von 5.000 Euro übernehmen, so der einstimmige Beschluss.

Hier die wichtigsten Zahlen

Verwaltungshaushalt in Einnahmen und Ausgaben: 3.595.414 Euro

Vermögenshaushalt in Einnahmen und Ausgaben: 2.4 Millionen

Grundsteuer A: 16.000 Euro

Grundsteuer B: 132.000 Euro

Gewerbesteuer: 500.000 Euro

Einkommenssteueranteil: 1.02 Millionen Euro

Schlüsselzuweisungen: 433.000 Euro

Umsatzsteuerbeteiligung: 80.000 Euro

Ausgaben

Kreisumlage: 805.134 Euro

Schulverband Wiedergeltingen: 75.600 Euro

Schulverband Mittelschule Türkheim: 21.900 Euro

Umlage Verwaltungsgemeinschaft: 207.000 Euro

Betriebskostenumlage Kläranlage: 79.200 Euro

Betriebskostenumlage Sammler: 16.500