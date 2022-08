Wiedergeltinger Etat trotzt allen Krisen

Seit einem Jahr ist die Gemeinde Wiedergeltingen schuldenfrei. Und auch in den nächsten Jahren sind keine Kreditaufnahmen geplant.

Entspannt können Gemeinderat und Bürger den kommenden Jahren entgegen sehen. Zumindest was den Haushalt der Gemeinde angeht. Kämmerer Christian Schöffel legte in der jüngsten Sitzung ein solides Zahlenwerk vor.

Trotz Krisen steht Wiedergeltingen finanziell gut da

Trotz Krisen in aller Welt und Corona stehen die Wiedergeltinger auf einem soliden Finanzboden, die Einnahmen sprudeln wie erwartet und so konnte Schöffel Bürgermeister Norbert Führer und seinen Räten die Hoffnung machen, in den nächsten drei Jahren schuldenfrei zu bleiben.

Allerdings werden die geplanten Investitionen wie Neubau eines Dorfgemeinschaftshauses, Ganztagsbetreuung, Sanierung der Ortsverbindungsstraße nach Türkheim und der Dauerbrenner Umgehungsstraße für steigende Ausgaben und somit für neue Darlehen sorgen. Schöffel rechnet ab 2025 mit einer Darlehenssumme von 750.000 Euro.

Der Verwaltungshaushalt schließt in Einnehmen und Ausgaben mit 2,99 Millionen ab. Der Vermögenshaushalt beläuft sich in Einnahmen und Ausgaben auf 1,53 Millionen. Erfreulich nannte Schöffel die Steigerungen bei dem Anteil an der Einkommenssteuer auf 910.000, was einem Plus von 60.000 Euro entspricht.

Kräftig steigt auch die Gewerbesteuer, nämlich von 350.000 auf 500.000 Euro. Dennoch habe man den Stand vor Corona noch nicht erreicht. Vom Verwaltungshaushalt können 286.000 Euro an den Vermögenshaushalt überführt werden.

Lesen Sie dazu auch

Die Gemeinde hat in den vergangen Jahren auch Geld auf die hohe Kante gelegt. Deshalb hatte die Kommune zum Jahresbeginn Rücklagen in Höhe von 800.000 Euro. In diesem Jahr werden davon 228.000 Euro in den Haushalt abfließen.

Die Gemeinde Wiedergeltingen investiert kräftig

Im Vermögenshaushalt sind die Investitionen der Gemeinde aufgelistet. Die größten Brocken bei den Ausgaben sind die Grundschule, hier sollen für Warmwasserbereitung und Dachdämmung 100.000 Euro ausgegeben werden. Die Sanierung des alten Kindergartens wird 300.000 Euro verschlingen. Der Anbau des Sportheimes wird mit 200.000 Euro bezuschusst. In den Neubau des Bauhofes fließen 150.000 Euro und für Straßen- und Radwegebau werden 135.000 Euro ausgegeben. Allerdings stehen den höheren Einnahmen auch höhere Ausgaben gegenüber. Schöffel verwies auf die Kreisumlage, die in dem Haushalt mit 788.900 Euro zu Buche schlägt. Dies sind fast 100.000 Euro mehr als im vergangenen Jahr.

Weiter muss die Gemeinde noch folgende Umlagen aufbringen: Schulverband Grundschule Wiedergeltingen 58.000 Euro, Schulverband Mittelschule 26.400 Euro und an die VG Türkheim 172.000 Euro.

Abschließend stellte Schöffel noch fest, dass die Gebühren für das Bestattungswesen, Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung nicht mehr kostendeckend seien. Die Defizite würden noch aus den Sonderrücklagen bezahlt. Da der Gesetzgeber aber auf kostendeckende Gebühren dränge, werde sich der Rat wohl im nächsten Jahr mit Gebührenerhöhungen beschäftigen müssen. Den kirchlichen Kindergarten St. Nikolaus bezuschusse die Gemeinde jährlich mit 250.000 Euro, die Tendenz gehe nach oben.