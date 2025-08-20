Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Mindelheimer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Mindelheim
Icon Pfeil nach unten

Wiedergeltingen: Zwei Verletzte bei Unfall auf der A96

Wiedergeltingen

Zwei Verletzte bei Unfall auf der A96

Ein Autofahrer kam aus Unachtsamkeit von der Fahrbahn ab. 60.000 Euro Schaden.
Von Ulf Lippmann
    • |
    • |
    • |
    Bei Wiedergeltingen ist ein Autofahrer von der Autobahn abgekommen.
    Bei Wiedergeltingen ist ein Autofahrer von der Autobahn abgekommen. Foto: Soeren Stache/dpa

    Auf der A96 in Fahrtrichtung Lindau ist am Dienstag bei Wiedergeltingen ein 70-jähriger Autofahrer aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und an die Schutzplanke gefahren. Durch den Zusammenstoß drehte sich das Fahrzeug und kam auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Der Mann und seine 67-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt und mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Schaden von ca. 60.000 Euro. Zur Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn musste der linke Fahrstreifen der A96 für rund drei Stunden gesperrt werden. (mz)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden