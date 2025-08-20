Zwei Verletzte bei Unfall auf der A96

Auf der A96 in Fahrtrichtung Lindau ist am Dienstag bei Wiedergeltingen ein 70-jähriger Autofahrer aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und an die Schutzplanke gefahren. Durch den Zusammenstoß drehte sich das Fahrzeug und kam auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Der Mann und seine 67-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt und mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Schaden von ca. 60.000 Euro. Zur Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn musste der linke Fahrstreifen der A96 für rund drei Stunden gesperrt werden. (mz)

