Kleine Spiele, große Wirkung: Aktionswoche macht Barrieren sichtbar

Im Rahmen der bundesweiten Aktionswoche „Woche des Sehens“ setzte das Rehateam des Dominikus-Ringeisen-Werks (DRW), Kompetenzzentrum Sehen, in Pfaffenhausen ein Zeichen für mehr Bewusstsein im Umgang mit Sehbehinderungen und Blindheit.

Die insgesamt 221 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des DRW-Standorts Pfaffenhausen hatten die Gelegenheit, an neun interaktiven Stationen selbst zu erfahren, wie sich der Alltag für Menschen mit Seheinschränkungen gestaltet. Mit speziellen Simulationsbrillen ausgestattet, konnten sie unter anderem erleben, wie herausfordernd es ist, ein Glas Wasser mit oder ohne Einschenkhilfe zu befüllen, ein Brot zu bestreichen oder Wäsche zusammenzufalten.

Rehateam des DRW setzt sich in Pfaffenhausen für Inklusion ein

Weitere Stationen boten ungewöhnliche Perspektiven: So mussten Steine auf einer sprechenden Waage gewogen, Euro-Münzen ertastet und ein taktiles „Mensch ärgere Dich nicht“ gespielt werden. Auch das seit Langem beliebte Kinderspiel „Schokoladen-Wettessen“, Bilder ausmalen und ausschneiden gehörten zum Programm.

„Es geht uns bei diesem Aktionstag darum, ein Bewusstsein der Kolleginnen und Kollegen zu schaffen“, erklärte Nicola Förschner vom Rehateam. Die Aktion stieß auf großes Interesse und regte zum Nachdenken über Inklusion und Barrierefreiheit im Alltag an.