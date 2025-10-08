Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Mindelheimer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Mindelheim
Icon Pfeil nach unten

Woche des Sehens zeigt durch Simulation Barrieren im Alltag auf

Pfaffenhausen

Kleine Spiele, große Wirkung: Aktionswoche macht Barrieren sichtbar

Das Dominikus-Ringeisen-Werk setzt in der „Woche des Sehens“ auf Aufklärung. Simulationen eröffnen neue Perspektiven auf das Leben mit Sehbehinderungen.
Von Marcus Barnstorf
    • |
    • |
    • |
    Die DRW-Mitarbeiterinnen Katharina Völk (2. v. links) und Felicia Resch (rechts) probierten das Einschenken mit und ohne Hilfsmittel. Unterstützt wurden sie dabei von Orthoptistin und Augenoptikerin Nicola Förschner (links) und Michaela Wienholz (2. v. rechts), Spezialistin für Hilfsmittel bei Sehschädigung.
    Die DRW-Mitarbeiterinnen Katharina Völk (2. v. links) und Felicia Resch (rechts) probierten das Einschenken mit und ohne Hilfsmittel. Unterstützt wurden sie dabei von Orthoptistin und Augenoptikerin Nicola Förschner (links) und Michaela Wienholz (2. v. rechts), Spezialistin für Hilfsmittel bei Sehschädigung. Foto: Marcus Barnstorf

    Im Rahmen der bundesweiten Aktionswoche „Woche des Sehens“ setzte das Rehateam des Dominikus-Ringeisen-Werks (DRW), Kompetenzzentrum Sehen, in Pfaffenhausen ein Zeichen für mehr Bewusstsein im Umgang mit Sehbehinderungen und Blindheit.

    Die insgesamt 221 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des DRW-Standorts Pfaffenhausen hatten die Gelegenheit, an neun interaktiven Stationen selbst zu erfahren, wie sich der Alltag für Menschen mit Seheinschränkungen gestaltet. Mit speziellen Simulationsbrillen ausgestattet, konnten sie unter anderem erleben, wie herausfordernd es ist, ein Glas Wasser mit oder ohne Einschenkhilfe zu befüllen, ein Brot zu bestreichen oder Wäsche zusammenzufalten.

    Rehateam des DRW setzt sich in Pfaffenhausen für Inklusion ein

    Weitere Stationen boten ungewöhnliche Perspektiven: So mussten Steine auf einer sprechenden Waage gewogen, Euro-Münzen ertastet und ein taktiles „Mensch ärgere Dich nicht“ gespielt werden. Auch das seit Langem beliebte Kinderspiel „Schokoladen-Wettessen“, Bilder ausmalen und ausschneiden gehörten zum Programm.

    „Es geht uns bei diesem Aktionstag darum, ein Bewusstsein der Kolleginnen und Kollegen zu schaffen“, erklärte Nicola Förschner vom Rehateam. Die Aktion stieß auf großes Interesse und regte zum Nachdenken über Inklusion und Barrierefreiheit im Alltag an.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden