Altstadtnacht und Herbstmarkt: Die Veranstaltungen am Wochenende

Mit der Altstadtnacht und dem Herbstmarkt finden in Mindelheim an diesem Wochenende gleich zwei große Veranstaltungen statt. In Haselbach wird es beim gemeinsamen Basteln herbstlich.

In Mindelheim finden am Wochenende viele Feste statt

In Mindelheim beginnt am Freitag um 18 Uhr die 21. Altstadtnacht mit einer Fülle an kulturellen Veranstaltungen an 29 verschiedenen Orten in der Altstadt. Auch Handel und Gastronomie bieten Attraktionen und kulinarische Leckereien an, Eintritt frei.

Im Anschluss an die Altstadtnacht, die um 23 Uhr endet, steigt bei der Kulturfabrik auf der Insel die Aftershow-Party. Beginn ist um 21 Uhr.

Außerdem findet am Theaterplatz in Mindelheim am Sonntag von 9 bis 18 Uhr der Herbstmarkt mit etwa 200 Fieranten statt.

Sport und Freizeit am Wochenende

An der Maria-Ward-Realschule in Mindelheim beginnt am Freitag ein Tanzkurs für alle Altersklassen: „Tanzen“ - Dance Warm-up und kleine Choreografien mit Angi Malinowski. Zehn Kurstage ab 13. September, immer Freitagnachmittag, Anmeldung unter Tel. 0176/20303041 oder Mail: angimalina@web.de .

In Haselbach beginnt am Samstag um 13.30 Uhr bei der Firma Landsberger das Gemeinsame Gestalten von Herbstdekoration. Angeboten vom Obst- und Gartenbauverein Haselbach, bitte Material zum Binden und Tauschen mitbringen.

In Ettringen findet im Cafe Kellerberg in der Rechbergstraße 11 am Samstag ab 14.30 Uhr das Jahrgangstreffen des Jahrgangs 1948/49 statt.

Der Jugentreff Coroa in Türkheim hat am Freitag von 16 bis 20 Uhr geöffnet.