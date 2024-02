Wolfertschwenden

vor 17 Min.

Thermozelt für Flüchtlinge kommt nach Wolfertschwenden

Neben dem Dienstleidungs- und Innovationspark Winn in Wolfertschwenden wird ein Thermozelt mit Containerinfrastruktur zur temporären Flüchtlingsunterbringung errichtet.

Plus Im Landkreis Unterallgäu entsteht eine neue Notunterkunft für Geflüchtete. Maximal 120 Menschen sollen dort untergebracht werden.

Von Armin Schmid Artikel anhören Shape

Zur zeitlich begrenzten Unterbringung von Flüchtlingen wird in Wolfertschwenden ein Thermozelt mit Containerinfrastruktur errichtet. Standort für die Notunterkunft soll eine Grünfläche nördlich des Dienstleistungs- und Innovationsparks Winn werden, die direkt an der Gewerbestraße liegt. Das vorgesehene Gelände liegt innerhalb des Bebauungsplans „Gewerbegebiet an der A7“.

So wird die temporäre Flüchtlingsunterkunft aussehen

Als temporäre Flüchtlingsunterkunft soll ein Thermozelt mit 40 Metern Länge und 16 Metern Breite errichtet werden. Darin ist die Unterbringung von maximal 120 Personen vorgesehen. Für die sanitären Anlagen, Verpflegung und Küche soll eine Containerinfrastruktur mit Ausmaßen im Bereich von 27 mal sechs Meter entstehen. Zusätzlich ist noch für die Security ein kleinerer Container mit sechs mal zweieinhalb Metern geplant.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen