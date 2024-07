In Stadel eingebrochen und Diesel gestohlen

Am Montagnachmittag ist die Polizeiinspektion Bad Wörishofen aufgrund eines Diebstahls sowie einer Sachbeschädigung nach Zaisertshofen gerufen worden: In einem Stadel in der Nähe der Tennisanlage wurde bei einer dort untergestellten Zugmaschine ein Kraftstoffschlauch beschädigt und Diesel entwendet. Zuvor verschafften sich der oder die Täter Zutritt zum Stadel, indem sie das Vorhängeschloss beschädigten, das am Tor angebracht war, heißt es weiter im Polizeibericht. Die Tat geschah vermutlich in der Nacht auf Montag. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/96800 zu melden (mz)

-