Landwirte retten Lastwagenfahrer in Not

Ein usbekischer Lkw-Fahrer, der mit einem 40-Tonner aus dem schwedischen Malmö kam, hat für einen ungewöhnlichen Einsatz bei Zaisertshofen gesorgt. Wie die Polizei berichtet, wollte der Mann eine Papierladung zu einer Firma im Unterallgäu liefern und vertraute dabei auf die spontane Routenänderung seines Navigationsgeräts. Kurz vor Zaisertshofen lenkte ihn das Navi auf einen schmalen Feldweg, der für solche schweren Fahrzeuge völlig ungeeignet ist, wie es im Polizeibericht heißt: Trotz aller Bemühungen, die kurvige und steile Strecke zu bewältigen, blieb der Lastwagen schließlich an einem engen Abschnitt mit Abhang stecken. Der Auflieger geriet dabei in eine gefährliche Schräglage. Nachdem der Fahrer offenbar stundenlang vergeblich versucht hatte, das Fahrzeug zu befreien, wandte er sich schließlich an ortsansässige Landwirte, die daraufhin die Polizei verständigten. Mit vereinten Kräften, einem großen Traktor und viel Geschick gelang es den Landwirten nach rund zwei Stunden, den voll beladenen Lastwagen wieder auf sicheren Untergrund zu ziehen. Der sichtlich erschöpfte Lastwagenfahrer zeigte sich überglücklich und dankte den Helfern herzlichst für ihre Unterstützung. (mz)

