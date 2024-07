Zehn Verletzte nach Unfall auf A96: „Wohl der größte Unfall in unserem Einsatzgebiet“

Zu einem Unfall mit insgesamt sieben beteiligten Fahrzeugen – sechs Autos und ein Lastwagen – ist es am Donnerstagnachmittag gegen 15 Uhr auf der Autobahn A96 zwischen Buchloe und Landsberg gekommen. Nach Angaben der Polizei wurden dabei zehn Menschen verletzt, drei davon schwer.

Unfall auf A96 bei Buchloe: Zehn Menschen verletzt

Nach ersten Erkenntnissen der Beamten vom Donnerstagabend bremste ein vorausfahrendes Fahrzeug auf der Fahrbahn Höhe Holzhausen bei Buchloe ab, sechs nachfolgende Fahrer konnten nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachten ineinander.

Laut der Buchloer Feuerwehr konnte sich eine Frau nach dem Unfall nicht ohne Hilfe aus ihrem Wagen befreien. „Das Auto war stark deformiert“, sagt Fabian Benkowitsch, Pressesprecher der Buchloer Feuerwehr. Insgesamt sei die Lage beim Eintreffen der Retter recht unübersichtlich gewesen.

„Es war in diesem Jahr wohl der größte Unfall in unserem Einsatzgebiet“. Die Einsatzkräfte entfernten Teile des Autodachs und retteten so die eingeschlossene Frau. „Der Eingriff dauerte circa 15 Minuten“, so der Pressesprecher.

Rettungshubschrauber über Buchloe - Unfall auf A96

Zwei der Verletzten wurden anschließend mit dem Helikopter in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die anderen Beteiligten kamen – je nach Verletzungsgrad – mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus oder wurden vor Ort versorgt und entlassen.

Insgesamt waren drei Rettungshubschrauber, unter anderem aus Murnau und München, im Einsatz. Die Autobahn war in Richtung Landsberg zeitweise komplett gesperrt.

Stau in Buchloe heute nach Unfall auf A96

Währenddessen staute sich der Verkehr kilometerlang auf der A96 zurück – zwischenzeitlich bis nach Bad Wörishofen. Auch in Buchloe selbst schoben sich die Wagenkolonnen, die den Stau umfahren wollten, bis in den Abend hinein durch die Bahnhofstraße in der Innenstadt. Die Aufräumarbeiten auf der Autobahn dauerten indes an. (AZ)