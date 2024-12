Zuckerrausch unterm Lichterhimmel: Die Mindelheimer Dubai-Waffel im Test

Was gehört alles zum perfekten Weihnachtsmarktbesuch dazu? Zunächst einmal der betörende Duft von Glühwein und Raclette-Käse, natürlich die obligatorische Bratwurst in der Semmel bei adventlicher Lichterkettenidylle – und in diesem Jahr scheinbar auch ein Stückchen Dubai. Auch mich zieht an diesem Freitagabend nach Redaktionsschluss die weihnachtliche Vorfreude auf den Mindelheimer Weihnachtsmarkt. Und rein aus Recherche-Gründen und natürlich nicht, weil ich die Nachkatze per Definition bin, finde ich mich vor dem unscheinbaren weißen Schild mit dem Titel: „Dubai-Waffel“ wieder. Nachdem ich im Supermarkt bisher nicht bereit war, neun Euro für 90 Gramm zu zahlen, soll es heute eben dieses Prachtstück für solide 5,50 Euro sein.

Der erste Eindruck: überfordernd. Wie soll ich dieses mit Schoko- und Pistaziencreme übergossene Gebäck eigentlich zu mir nehmen ohne Besteck? In Stücke reißen – unmöglich! Versteckt auf einer Bank im Hintergrund des Geschehens beginne ich dann, am Rand abzubeißen und mich im Ganzen vorzuarbeiten. Mein Gesicht hat wahrscheinlich nach fünf Sekunden ausgesehen, als hätte man einer Dreijährigen eine Schüssel voll geschmolzener Schokolade gegeben. Aber ich muss sagen: Das war es schon wert. Die Pistaziencreme? Himmlisch, das war mir eh klar. Die Pistazienstücke geben den genau richtigen Crunch. Die Schokosauce? Auch gut, aber selbst bei einem Schokoholic wie mir klopft da der Zuckerschock langsam an. Das Engelshaar war mehr knuspriges Wirr-Warr als irgendeine Bereicherung, Crunch hin oder her.

Fast im Schoko-Pistazien-Zucker-Delirium mache ich mich nach dieser Erfahrung auf den Heimweg und entdecke beim Hinauslaufen, dass es auch einen „Dubai-Crêpe“ gibt. Kurz bin ich versucht, um auch einen Vergleich ziehen zu können, doch mein Blutzuckerspiegel empfiehlt, dieses Erlebnis auf die nächste Woche zu vertagen.