Mit 100 Jahren spielt dieser Ulmer noch Saxofon

Gunther Joachim Bauer feierte jüngst In Ulm seinen 100. Geburtstag. Und er ist fit, wie wenige Menschen in seinem Alter. Davon überzeugte sich jüngst auch Ulms OB bei seinem Besuch beim Jubilar.

Der 100-Jährige geht viel spazieren, spielt Saxofon, liest und häkelt viel. Lange war der heutige 100-Jährige sogar Mitarbeiter eines ausgezeichneten Internet-Portals namens „Oma Schmidts Masche“.

Wenn es möglich ist, arbeitet er noch in seinem Garten. Wie er immer sagt: „Der Tag hat 24 Stunden und die müssen sinnvoll ausgefüllt sein.“ Er ist das vierte Kind von Dr. Joachim Bauer Gründer und Leiter des Sanatoriums in Freudenstadt mit Karen Bauer.

Gunther Bauer arbeitet heute noch gerne in seinem Garten. Foto: Sammlung Bauer

Gunther Bauer wurde von Klara Feger genannt Elisabeth aufgezogen, die als Kindermädchen und Haushälterin im Elternhaus tätig war. Feger war eine gebürtige Schlichthärle, ihre Eltern wohnten in Ulm unter der Metzig 11. So war Herr Bauer durch die häufigen Besuche bei „Oma und Opa Schlichthärle“ von Kindesbeinen an mit Ulm verwurzelt.

In Ulm-Söflingen geheiratet

Krieg und Kriegsgefangenschaft führten Bauer nach Frankreich. Danach machte er eine Ausbildung zum staatlich geprüften Landwirt und dann weiter auf der Wohlfahrtsschule in Ludwigsburg zum Sozialarbeiter. Auf der Schule in Ludwigsburg lernte er seine Frau Gerda Böpple-Bauer kennen, eine gebürtige Söflingerin. Sie heirateten 1960 in der Christuskirche in Ulm-Söflingen und bekamen drei Kinder.

Nach dem Tod seiner Frau 1993 pendelte er zwischen seinen Lieblingsorten am Atlantik und den Chiemgauer Bergen, mit kleinen Zwischenstopps bei seinen Kindern. Inzwischen sind fünf erwachsene Enkelkinder dazugekommen. Lange Jahre begleitete ihn dabei seine Golden Retrieverhündin Ayka. Nach ihrem Tod begann er im Alter von 89 Jahren das Saxofonspiel, ein Kindheitstraum, den er sich erfüllte.

Anfang des Jahrtausends zog Bauer in eine Wohnung im Ulmer Haus seiner Schwiegereltern und lebt dort seither alleine, was durch das effektive Betreuungsnetz seiner Familie möglich ist. (AZ)