17-Jähriger fährt unter Cannabis-Einfluss und wird erwischt

In der Nacht von Samstag auf Sonntag fiel einer Streife der Verkehrspolizei Günzburg in Senden ein mit zwei Personen besetztes Kleinkraftrad auf. Als die Beamten die Personen kurz nach Mitternacht kontrollieren wollten, versuchten diese, sich der Kontrolle zu entziehen. Beim Versuch, sich in einer Grundstückseinfahrt zu verstecken, konnten sie aber gestellt werden.

Der 17-jährige Fahrer wurde positiv auf THC getestet. Das Cannabis führte sein 19-jähriger Begleiter mit. Zwar ist der Besitz ab 18 Jahren in einer geringen Menge mittlerweile nicht mehr verboten, jedoch das Fahren unter Einfluss berauschender Mittel nach wie vor. Daher wurde dem 17-Jährigen Blut abgenommen. Ihn erwartet nun eine Anzeige nach dem Straßenverkehrsgesetz und ein Fahrverbot, zudem wird die Fahrerlaubnisbehörde von dem Vorgang in Kenntnis gesetzt.