29-Jährige ignoriert Fahrverbot und wird bei Geschwindigkeitskontrolle erwischt

Neu-Ulm

Autofahrerin ignoriert mehrmonatiges Fahrverbot und wird erwischt

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle in Neu-Ulm wird eine 29-Jährige von der Polizei gestoppt. Sie hätte sich gar nicht ans Steuer setzen dürfen.
    In Neu-Ulm hat die Polizei eine Frau gestoppt, gegen die ein Fahrverbot verhängt worden war.
    In Neu-Ulm hat die Polizei eine Frau gestoppt, gegen die ein Fahrverbot verhängt worden war. Foto: Marijan Murat, dpa (Symbolbild)

    Bei Gerlenhofen hat die Neu-Ulmer Polizei am Freitagabend per Laser die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer gemessen. Eine 29-Jährige war zu schnell. Bei der Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass gegen die Fahrerin ein seit mehreren Monaten rechtskräftiges Fahrverbot besteht.

    Diesmal behält die Neu-Ulmer Polizei den Führerschein der Frau ein

    Sie hatte jedoch ihren Führerschein nie abgegeben. Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren eingeleitet, der Führerschein für die Dauer des Fahrverbots sichergestellt und die Weiterfahrt unterbunden. (AZ)

