33-Jähriger wegen Drogenhandels festgenommen

Ermittlungen der Kriminalpolizei haben in der vergangenen Woche zur Festnahme eines 33-Jährigen in Ulm geführt. Aufgrund des dringenden Verdachts, wiederholt mit Kokain gehandelt zu haben, war der Mann zur Festnahme ausgeschrieben.

Bei der Festnahme in Bahnhofsnähe fanden die Beamten beim Beschuldigten rund 16 Gramm Haschisch, fünf Gramm Marihuana sowie zwei Plomben mit Kokain. Diese waren mutmaßlich für den Verkauf bestimmt. Die beschlagnahmten Drogen werden nun genauer untersucht.

Nach einer richterlichen Vorführung am Dienstag beim Amtsgericht Ulm wurde der bestehende Haftbefehl in Vollzug gesetzt. Der 33-jährige Mann befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei dauern an.