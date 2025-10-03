Mahnende Worte im Museumsstadel zum Tag der Deutschen Einheit

Zünftig, mit hervorragenden Tönen der Feuerwehrkapelle Pfuhl, aber auch informativ, mit aufschlussreichen und nachdenklich stimmenden Worten der Referentin Susanne Salzmann und des CSU-Ortsverbandsvorsitzenden Johannes Stingl verlief das „bayerische Frühstück“ zum Tag der Deutschen Einheit. Eingeladen hatte der CSU-Ortsverband Pfuhl in den Museumsstadel.

Susanne Salzmann springt in Pfuhl für Katrin Albsteiger als Rednerin ein

Als Festrednerin war eigentlich Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger geplant, doch sie konnte krankheitsbedingt nicht kommen, entschuldigte Stingl, die Rathauschefin. Stattdessen fanden zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Kirche, Kultur und dem bürgerlichen Leben den Weg in den Stadel. Stadt- und Kreisrätin Susanne Salzmann, weitere Stellvertreterin der Landrätin, sprach über das Thema „Weg zur Deutschen Einheit“. Sie spann den politischen Bogen von der Gründung der Bundesrepublik bis zur Wiedervereinigung, die am 3. Oktober 1990 vollzogen wurde. Der Einigungsvertrag habe praktisch die gesamte Gestaltung des öffentlichen Lebens, der Finanzen sowie der Rechtspflege, des Verkehrswesen, der Sozialpolitik, Kultur und des Sports, samt Wissenschaft und Bildung enthalten und geregelt.

Ein zentraler und neuralgischer Punkt seien unter anderem für die Bevölkerung der DDR die offenen Vermögensfragen oder die Modalitäten möglicher Rückerstattungen und Entschädigungsleistungen gewesen. Rückblickend und auf die Gegenwart bezogen, war die Referentin nach 35 Jahren der vertraglichen Einigung dafür dankbar, dass die Menschen damals zur „rechten Zeit am rechten Ort“ so gehandelt hätten.

Auch Ortsverbandsvorsitzender Johannes Stingl erinnerte an den friedlichen Kampf für Freiheit und Demokratie und den damaligen Mut der DDR-Bürgerinnen und Bürger. Ohne diesen „friedlichen Kampf für Freiheit und Demokratie“ wäre dieses glückliche Ereignis in der deutschen Geschichte nicht möglich gewesen, sagte Stingl. Und: „Das Jubiläum 35 Jahre Deutsche Einheit erinnert uns daran, dass Frieden und Demokratie in unserem Land nicht selbstverständlich sind.“ Doch leider habe man aktuell eine Fülle von Problemen zu bewältigen. Man blicke mit „großen Sorgen“ auf die Entwicklung, ob in der Wirtschaft oder im gemeinsamen Miteinander, denn Grundlage für Zusammenhalt und Demokratie sei das bürgerschaftliche Engagement und das sei teilweise im Osten nicht so gewachsen. Indes freute er sich über den „Rekordbesuch“ im Museumsstadel.