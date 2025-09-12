Schulsozialarbeit: Bei ihnen können die Kinder ihr Herz ausschütten

Während die Ulmer stets sehr stolz sind auf ihre Errungenschaften und ihre „Ulmer Modelle“, machen die Neu-Ulmer wenig Aufhebens davon, wenn sie richtig gut sind. Jetzt wird mal eine Ausnahme gemacht: Als die Große Kreisstadt vor nunmehr 35 Jahren zum ersten Mal einen Schulsozialarbeiter eingestellt hat, waren andere noch längst nicht so weit. Ein Grund zum Feiern, findet Ralph Seiffert, in der Stadtverwaltung Chef des Dezernats Bildung, Kultur, Sport und Soziales.

Heutzutage übernimmt die Schule einen Gutteil der Kindererziehung

Die Zeiten haben sich geändert. Früher gingen die Kinder vormittags zum Lernen und machten nachmittags daheim die Hausaufgaben. Doch in den 70er Jahren zeichnete sich ab, dass die Kleinen immer mehr Zeit in der Schule verbringen und da auch entsprechend betreut werden müssen. Vom Schuljahr 2026/2027 an gibt es für Grundschüler sogar einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung. Da hat sich Neu-Ulm gut aufgestellt, wie Seiffert findet, denn vom nächsten Jahr an verfügt die Stadt über zehn Stellen für die Schulsozialarbeit. Die Frauen und Männer betreuen dann flächendeckend die neun städtischen Grund- und drei Mittelschulen. Kinder und Jugendliche verbringen mittlerweile mehr Zeit in ihrer Schule verbringen, sie wird zunehmend als „alltäglicher Lebensraum“ verstanden. Die Erziehung verlagert sich zu einem Gutteil von den Eltern auf das pädagogische Personal.

Bereits 1985 hatte das Rathaus den Vorstoß unternommen, einen Schulsozialarbeiter einzustellen, doch das lehnte der Stadtrat ab. Seiffert: „Da musste viel Überzeugungsarbeit geleistet werden.“ Fünf Jahre später war es so weit und der Diplomsozialpädagoge Robert Przymuszala begann seine Pionierarbeit an der Grundschule Stadtmitte sowie der Peter-Schöllhorn-Mittelschule. Sozialdezernent Seiffert ist stolz darauf, dass der Stadtrat mittlerweile die Schulsozialarbeit voll unterstützt und die Kosten dafür komplett aus dem Kommunalhaushalt finanziert werden – ohne Zuschüsse von außen. In Neu-Ulm habe man frühzeitig erkannt, dass eine sozialpädagogische Betreuung nicht nur in den höheren Klassen, sondern bereits in der Grundschule sinnvoll und wichtig sei.

Die Schulsozialarbeit ist kein Reparaturbetrieb

Dabei geht es mitnichten um eine Art Reparaturarbeit an sogenannten „Brennpunktschulen“. Carolin Hörmann, seit zwei Jahren die zuständige Abteilungsleiterin, sagt: „Schulsozialarbeit ist keine Feuerwehr.“ Es gehe vielmehr um Prävention. „Die Schulsozialarbeit kommt nicht immer erst dann, wenn es schwierig wird“, erklärt sie. Die Themenpalette, mit der sich ihre Kolleginnen und Kollegen befassen müssen, reiche vom Liebeskummer über Mobbing bis zu Problemen durch die Trennung der Eltern oder sogar Gewalt in der Familie. Man wolle vertrauensvoller Ansprechpartner sein, wo die Mädchen und Buben ihr Herz ausschütten können, das sei schon „Teil der Therapie“. Doch es gehe vor allem darum, die Kinder mit den richtigen Stellen in Verbindung zu bringen, wo sie Hilfe bekommen können. Gerade durch die Pandemie hat sich nach der Einschätzung von Seiffert und Hörmann gezeigt, wie wichtig die sozialpädagogische Betreuung an den Schulen sei. Die Folgen müssten immer noch aufgearbeitet werden.

Das kann sehr belastend sein. Hörmann: „Das geht einem auch nach.“ Um die Schwierigkeiten aufzufangen, bekommen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter regelmäßige Schulungen. „Wir sind ein tolles Team, das sich gegenseitig stützt.“ Allerdings sind geeignete Sozialpädagogen schwer zu bekommen. „Nach Corona hat auch die Wirtschaft Sozialarbeiter eingestellt und gemerkt, wie wichtig das ist“, sagt Seiffert, „deshalb ist der Markt nicht ganz einfach.“ Aber grundsätzlich seien in wirtschaftlich schwierigen Zeiten Stellen im krisensicheren öffentlichen Dienst beliebt.

Info: Das Jubiläum „35 Jahre städtische Schulsozialarbeit“ wird am 1. Oktober ab 15.30 Uhr in der Peter-Schöllhorn-Schule gefeiert.