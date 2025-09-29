Ade und willkommen: Gut 600 Absolventen feiern ihren Abschluss an der THU – 600 Erstis kommen nach

622 Absolventen, darunter 539 Bachelors und 83 Master, wurden an der Technischen Hochschule Ulm (THU) feierlich verabschiedet. Zehn frischgebackene Alumni erhielten dabei Preise für ihre herausragenden Studienleistungen und bemerkenswerten Abschlussarbeiten.

„Meine herzlichsten Glückwünsche zu Ihren erfolgreichen Studienabschlüssen! Möge es Ihnen gelingen, Ihre im Studium erworbenen Kompetenzen im Berufsleben effektiv und nachhaltig zum Wohle unserer Gesellschaft einzusetzen“, diese Worte gab THU-Rektor Volker Reuter den Absolventen mit auf den Weg.

Nur drei Tage danach versammelten sich die neuen Studienstarter in der Aula: Mit dem Wintersemester 2025/26 beginnen 600 Erstis, davon 512 Bachelor- und 88 Master-Studierende, an der THU. (AZ)