Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neu-Ulmer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neu-Ulm
Icon Pfeil nach unten

600 Erstsemester: Nach der Abschlussfeier an der Technischen Hochschule Ulm geht es weiter mit dem neuen Semester

Ulm

Ade und willkommen: Gut 600 Absolventen feiern ihren Abschluss an der THU – 600 Erstis kommen nach

„Seien Sie mutig, neue Wege zu gehen und Lösungen zu finden, wo andere nur Herausforderungen sehen“, so begrüßt der THU-Rektor die neuen Studienstarter.
    • |
    • |
    • |
    Mit einem Hutwurf haben die Absolventen im Innenhof der THU ihren Abschluss gefeiert.
    Mit einem Hutwurf haben die Absolventen im Innenhof der THU ihren Abschluss gefeiert. Foto: Technische Hochschule Ulm/Bildwerk89

    622 Absolventen, darunter 539 Bachelors und 83 Master, wurden an der Technischen Hochschule Ulm (THU) feierlich verabschiedet. Zehn frischgebackene Alumni erhielten dabei Preise für ihre herausragenden Studienleistungen und bemerkenswerten Abschlussarbeiten.

    „Meine herzlichsten Glückwünsche zu Ihren erfolgreichen Studienabschlüssen! Möge es Ihnen gelingen, Ihre im Studium erworbenen Kompetenzen im Berufsleben effektiv und nachhaltig zum Wohle unserer Gesellschaft einzusetzen“, diese Worte gab THU-Rektor Volker Reuter den Absolventen mit auf den Weg.

    Nur drei Tage danach versammelten sich die neuen Studienstarter in der Aula: Mit dem Wintersemester 2025/26 beginnen 600 Erstis, davon 512 Bachelor- und 88 Master-Studierende, an der THU. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden