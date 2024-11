75 Jahre Fruchthof Nagel: Vom Hinterhof-Start-up zum Logistikriesen

Ganz klein fing es an, in einem Hinterhof in der Neu-Ulmer Maxgasse. Mittlerweile ist Fruchthof Nagel eines der größten Fruchthandels- und Logistikunternehmen in Süddeutschland. Mit knapp 100 Lastwagen beliefert das Unternehmen, mit Hauptsitz in Neu-Ulm, täglich bis zu 1000 Kunden aus dem Lebensmitteleinzelhandel und der Gastronomie mit Obst und Gemüse. Unmengen an Kartons und Kisten werden bei den Lagerhallen des Unternehmens angeliefert – oft werden sie schon nach ein bis drei Tagen weitertransportiert. In einem Jahr bewegt das Unternehmen insgesamt 500.000 Tonnen an Waren.

Dominik Prandl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Neu-Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Logistik Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis