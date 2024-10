Erst Unglaube, dann riesige Freude: 81-Jährige aus Senden gewinnt beim Bilderrätsel

„Ich freue mich unheimlich“, sagt Hannelore Bolkart aus Senden. Die 81-Jährige hat am Montag beim Bilderrätsel der Neu-Ulmer Zeitung mitgemacht – und prompt gewonnen. Als sie am Nachmittag von ihrem Glück erfuhr, konnte sie es erst gar nicht so recht glauben: „Ich habe doch noch nie etwas gewonnen“, sagt sie. „Ich habe zuerst gedacht, es ist ein Witz.“

„Zuerst dachte ich, das kann doch nicht sein“

Nach einem Arztbesuch hatte sich die Rentnerin am Montag zu Hause hingelegt und gelesen. Dann entschied sie sich, beim Bilderrätsel, das sie in der Zeitung gesehen hatte, mitzumachen. Fliegen auf einem Pilz waren da zu sehen – das musste doch der Fliegenpilz sein! Eigentlich habe sie bisher nie bei Gewinnspielen mitgemacht, „ich bin nicht der Typ, der das macht“, erklärt sie. Doch weil sie schon seit Jahrzehnten die Neu-Ulmer Zeitung liest und immer zufrieden gewesen sei, habe sie nun eben doch bei der Gewinn-Hotline des Bilderrätsels angerufen. Dass es dann gleich geklappt hat mit einem Gewinn, hat sie sehr überrascht, wie sie sie sagt: „Zuerst dachte ich, das kann doch nicht sein.“

Zwei Tage nach dem Geburtstag folgt der Gewinn

Am vergangenen Samstag feierte die Sendenerin Geburtstag und nun, zwei Tage später, freut sich die 81-Jährige über ihr Glück im Spiel. Was sie mit dem Gewinn über 1000 Euro macht, konnte sie am Montagnachmittag noch gar nicht so genau sagen. Doch eine Idee hat sie bereits: „Ich habe ein Reihenhaus und da gibt's immer etwas, das man zurückstellt“, sagt sie. Kürzlich wurde ihre Terrasse erneuert – doch was noch fehlt, sei ein Sichtschutz. Am Montag brauchte die 81-Jährige allerdings erst einmal noch etwas Zeit, um wirklich zu realisieren, dass sie tatsächlich die Bilderrätsel-Gewinnerin ist.