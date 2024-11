84-Jähriger stirbt nach Fahrradsturz

Nach einem Unfall in Ulm-Gögglingen in der ersten Novemberwoche ist ein 84-jähriger Radfahrer an den Folgen gestorben. Wie die Polizei berichtet, war der Senior am Vormittag mit seinem Herrenrad in der Straße Am hohen Rain unterwegs. Dabei stürzte er den polizeilichen Erkenntnissen zufolge alleinbeteiligt mit seinem Fahrrad und zog sich schwere Verletzungen zu.

Ein Anwohner fand den Radler und verständigte den Rettungsdienst, der ihn in eine Klinik brachte. Wie nun bekannt wurde, verstarb der Mann am vergangenen Sonntag an den Folgen des Unfalls in einem Krankenhaus.