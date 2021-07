Er setzt sich seit Jahrzehnten für das historische Erbe im Kreis Neu-Ulm ein

Plus Der langjährige Kreisarchäologe Richard Ambs ist mit der Ulrichsmedaille ausgezeichnet worden. Und er hat weitere Pläne für das Klostermuseum Elchingen.

Wenn es um das Wissen des historischen Erbes unserer Region geht, gilt Richard Ambs als eine Institution. Mit großem Engagement hat sich der Geschichtsforscher aus Thalfingen für den Erhalt und die Restaurierung kirchlicher Kulturgüter eingesetzt. Als langjähriger Kreisarchäologe leitete er ehrenamtlich zahlreiche Ausgrabungen im Landkreis Neu-Ulm und fand dabei viele wertvolle Kunstgegenstände. Maßgeblich trug er zur Gründung des Vereins „Freunde des Klostermuseums Elchingen“ bei. Jüngst wurde Ambs für seine langjährige Tätigkeit mit der Ulrichsmedaille ausgezeichnet.