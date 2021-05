vor 34 Min.

Das Mädchen aus Steinheim und die Liebe zur Kirchenorgel

Plus Ein Mädchen an der Kirchenorgel, das wollte der Lehrer damals nicht, doch dann bekam Dorothea Goede ihre Chance. Seit 60 Jahren ist sie Organistin in Steinheim.

Von Dagmar Hub

Das Datum wird Dorothea Goede nie vergessen: Am 1. Mai 1961 - vor 60 Jahren - übernahm die damals 16-Jährige den Orgeldienst in der Steinheimer Nikolauskirche. Das war eher ungewöhnlich, denn ein Mädchen war dafür eigentlich nicht vorgesehen. Dorothea Goede musste darum kämpfen, ihr geliebtes Instrument spielen zu können.

