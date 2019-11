26.11.2019

FDP will eine „neue Ära“

Partei schickt Alfred Schömig ins Rennen um den Posten des Oberbürgermeisters in Neu-Ulm

Von Gerrit-R. Ranft

Die Freien Demokraten Neu-Ulm schicken ihren Vorsitzenden und Stadtrat Alfred Schömig ins Rennen um den Oberbürgermeisterstuhl im Rathaus Neu-Ulm. Zugleich hält Schömig den Spitzenplatz auf der mit 13 Frauen und 16 Männern besetzten Kandidatenliste für die Kommunalwahlen am 15. März. Obwohl alle Unterlagen perfekt erarbeitet waren, erlebte die Nominierungsversammlung am Samstagabend im Riku-Hotel einen irritierenden Fauxpas.

Aus der geheim und als Blockwahl durchgeführten Festlegung der Kandidatenliste strich einer der zehn Wahlberechtigten den Namen der auf Platz 6 gesetzten Kandidatin Andrea Broleen. Die Versammlung zeigte sich vom Vorgang spürbar überrascht. Schömig bedauerte den Verlust gegenüber der düpierten Kandidatin. Broleen wurde, wie es die Wahlordnung vorsieht, auf den letzten Listenplatz gesetzt. Doch das war, wie sich bald erwies, voreilig. Erst nach Schluss der Versammlung wurde festgestellt, dass der Name Andrea Broleen auf der Liste zwar gestrichen worden war. Doch ging aus der Kandidatenliste nicht hervor, wie mit den übrigen Kandidaten zu verfahren sei. Es fehlte die entsprechende Kennzeichnung unter „Ja“ oder „Nein“. Erst am Sonntagnachmittag wurde mithilfe des Bezirksvorsitzenden Stefan Thomae (MdB), der die Veranstaltung am Vorabend geleitet hatte, die Ungültigkeit des Vorgangs festgestellt. Andrea Broleen erhielt ihren Platz 6 zurück.

Zuvor hatte Schömig ausführlich die Gründe angeführt, die ihn das Amt des Oberbürgermeisters anstreben lassen. Nach 36 Jahren in der FDP und 18 im Stadtrat solle mit ihm in Neu-Ulm nun „eine neue Ära anbrechen, in der die drängenden Probleme der Zukunftsstadt Neu-Ulm angepackt werden.“ Zu denen rechnet Schömig die Verbesserung der Schulsozial- und der Seniorenarbeit, die Einrichtung von Familienstützpunkten und die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Ein Drittel der städtischen Grundstücke soll dem sozialen Wohnungsbau vorbehalten bleiben. „Wir sind keine Klientelpartei, aber die Wirtschaft ist wichtig, auch für Neu-Ulm.“ Deshalb will Schömig die Zusammenarbeit von IHK und Hochschule Neu-Ulm stärker ausbauen. Die digitale Ausstattung der Schulen soll verbessert, der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) ausgebaut, die „autogerechte Stadt reduziert werden“.

Christa Wanke, die nach 24 Jahren im Stadtrat – anfangs für die CSU, später für die FDP – heuer zur Wahl nicht wieder antritt, begründete ihren Verzicht aufs Ehrenamt mit ihrem fortschreitenden Lebensalter. Sie sei nun die Älteste in der Fraktion, habe die vielfältigen Aufgaben einer Stadträtin immer gern wahrgenommen, müsse sich nun aber auch mal wieder um ihre eigene Familie kümmern. Ihr Ehemann kandidiert auf dem letzten Platz der Liste.

Die FDP-Kandidaten von Platz eins bis Platz 29: Alfred Schömig, Andrea Krnavek, Günter Gillich, Florian Schuster, Christine Wiringer, Andrea Broleen, Maximilian Schütz, Maria-Theresia Böhringer, Michael Fiedler, Oliver Herz, Monika Böhme-Gillich, Eren Yesicaya, Richard Böhringer, Michael Böhnle, Bettina Meyer-Quintus, Giorgos Mouratidis, Susanne Meyer, Dennis Halbherr, Stefanie Fischer, Johannes Hecht, Katrin Schömig, Niki Raptis, Doris Häußler, Vincenza Genovese, Dzenan Sabcak, Pamela Wießner, Rolf Kenne, Georg Osswald und Karl-Heinz Wanke.

