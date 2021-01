12:38 Uhr

GNTM 2021: Ana aus Nersingen will Germany's Next Topmodel werden

Germany's Next Topmodel geht in die nächste Runde. Mit dabei ist auch Ana aus Nersingen-Leibi. Auf dem direkt links neben Heidi Klum.

Plus Die 20-Jährige aus Nersingen-Leibi beschreibt sich selbst als "kleiner Sonnenschein". Interessierten Männern gibt Ana gleich einen Korb.

Von Michael Kroha

Ab Februar ist es wieder so weit: Heidi Klum macht sich bei "Germany‘s next Topmodel" wieder auf die Suche nach dem schönsten Mädchen Deutschlands. Als Siegprämie winken den jungen Frauen wie in jedem Jahr sowohl ein stattliches Preisgeld als auch ein Modelvertrag. Unter den Teilnehmerinnen ist auch eine 20-Jährige aus Nersingen-Leibi.

Ana Martinovic studiert Betriebswirtschaftslehre (BWL) und beschreibt sich selbst als "kleiner Sonnenschein". Die Nersingerin wird von der Presse-Abteilung des Model-Wettbewerbs als "ein positiv eingestellter Mensch" vorgestellt. Sie sei immer offen für Neues.

Ana Martinovic aus Nersingen-Leibi wollte als Kind Lehrerin werden

Als Kind habe Ana Lehrerin werden wollen, doch nun strebe die disziplinierte Studentin ein Leben vor der Kamera an: Ihre große Leidenschaft sei das Modeln. Heidi Klum sei ihr Vorbild und sie träume davon, für Victoria's Secret den Laufsteg zu erobern.

Ana Martinovic. Bild: ProSieben/Marc Rehbeck

Interessierten Männern verpasst die 20-Jährige in ihrem Vorstellungsvideo gleich mal einen Korb. Seit 3,5 Jahren habe sie einen Freund, den sie auf der Friedrich-List-Schule in Ulm kennengelernt hat. Sie sei damals schlecht in Mathematik gewesen und er habe ihr Nachhilfe gegeben. "Und dann ist das so entstanden", sagt sie und lacht. Aktuell während der Topmodel-Staffel sei es schwierig, ihn zu kontaktieren. "Aber wenn ich an ihn denke, bekomme ich Kraft", sagt sie. Schlecht kann die Nachhilfe ihres Freundes aber nicht gewesen sein, immerhin schaffte sie das Wirtschaftsabitur.

Ana Martinovic bei GNTM 2021: "Ich bete jeden Tag"

In ihrer Freizeit spiele sie gerne Tennis, backe und tanze kroatischen Volkstanz. Ihre Eltern kommen aus Bosnien und Herzegowina. "Ich bete jeden Tag", sagt sie und beschreibt sich als eine gläubige junge Frau. Sie gehe zwar nicht jeden Sonntag in die Kirche, "aber ich glaube daran", sagt sie.

Kirchenbesuche dürften jetzt auch schwierig werden. Immerhin möchte sie Topmodel werden - und das kann zeitintensiv sein. Aber auch anstrengend. Heidi Klum fordert viel von ihren Kandidatinnen. Dazu sagt die 20-Jährige: "Mein Lieblingsshooting wäre mit Hunden und Katzen. Krokodile wären auch ok. Aber Spinnen und Käfer wären eine Katastrophe."

