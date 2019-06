vor 22 Min.

Geballte Stimmkraft

Die 110 Sänger von Choriosity begeistern im ausverkauften Roxy

Von Sandra Lohrmann

Ein Bühnenbild brauchen die 110 Sänger von Ulms größtem A-cappella-Pop-Chor „Choriosity“ nicht. Sie sind selbst die Bühne. In Rot und Weiß, die Männer tragen Hosenträger und Hemden, die Frauen farblich abgestimmte Kleider, stehen sie dicht aneinandergedrängt, der Platz ist knapp bemessen im Roxy Ulm. Die weiß-rote Welle wirkt gleichermaßen erschlagend wie beeindruckend. Langsam gewöhnen sich die Augen an das abgedunkelte Licht in der Werkshalle, da erklingen schon die ersten Töne von „Thunder“ – und die musikalische Reise durch Ohrwürmer der Pop- und Rockgeschichte, gepaart mit aktuellen Chart-Hits, beginnt.

Dem Motto getreu, das da lautete „Break the Silence“, summen die 650 Besucher – die Halle ist ausverkauft – sofort mit. Kein Wunder, der Lebensfreude von Chorleiter Martin „Monty“ Winter kann sich niemand, versucht er es auch noch so sehr, entziehen. Der Arzt groovt bei jeder Zeile mit, lässt die Hüften kreisen und spielt keck mit seinen Sängern und dem Publikum. Dann wendet sich „Monty“ der einen Hälfte des Publikums zu. „Männer, ihr sagt jetzt immer wieder ‚bümsen‘. Und nein, es geht nicht um das, was ihr jetzt denkt“, scherzt er. Und die männlichen Zuschauer lassen sich nicht lange bitten, aus voller Brust erfüllt die geballte Stimmkraft die Werkhalle. Auf Winters Geheiß hin stimmt der Chor mit ein. Die rot-weiße Welle schwappt auf das Publikum über und von jetzt auf gleich ist in der ehemaligen Fabrikhalle mit Eurythmics „Sweet Dreams“ wieder das Jahr 1983.

Peter Fox’ „Haus am See“ holt das Publikum schnell wieder zurück in die Gegenwart. Fast zwei Stunden heizen die 110 Stimmen den Ulmern im eh schon heißen Roxy ein, der Schweiß läuft, nicht nur bei den Sängern, doch heute Abend ist das egal. Die letzten Töne des Abschlusssongs „Nearer my God to thee“ sind noch nicht ganz verklungen, als es niemanden mehr auf den Stühlen hält. Minutenlange Standing Ovations, der Chorleiter ist sichtlich gerührt und holt mit „Don’t Stop Me Now“ von Queen noch einmal alles aus den sichtlich glücklichen, aber auch erschöpften Sängern heraus. Winter: „Ich glaube, wir konnten für kurze Zeit alle Sorgen der Zuschauer ausblenden, was will man mehr?“

Themen Folgen