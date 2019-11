vor 8 Min.

Karl-Martin Wöhner will Oberbürgermeister von Neu-Ulm werden

Karl-Martin Wöhner tritt als Kandidat der Bürgerliste Neu-Ulm und der Linken bei der OB-Wahl 2020 in Neu-Ulm an.

Karl-Martin Wöhner will es noch mal wissen: Der langjährige Stadtrat tritt 2020 als OB-Kandidat in Neu-Ulm.

Von Michael Ruddigkeit

Das gab der 59-Jährige am Donnerstag bekannt. Wöhner tritt als gemeinsamer Kandidat der Bürgerliste Neu-Ulm und der Partei Die Linke an. Mit der SPD, der er 17 Jahre lang angehörte, hat sich der Kommunalpolitiker heillos zerstritten. Aus der Fraktion wurde er ausgeschlossen, auch der Ortsverein Neu-Ulm wollte ihn rauswerfen (wir berichteten). Wöhner hat damit abgeschlossen: "Das ist Schnee von gestern", sagte er. "Es ist schade um die SPD. Aber das ist nicht mehr meine Heimat."

Wöhner forderte bereits Beate Merk und Gerold Noerenberg (CSU) heraus

In der Vergangenheit hatte Wöhner bereits zweimal versucht, den Chefposten im Neu-Ulmer Rathaus zu erringen. 2002 war er als Kandidat von Pro Neu-Ulm gegen Beate Merk ( CSU) chancenlos, 2008 forderte er Gerold Noerenberg (CSU) als SPD-Kandidat heraus. Damals bekam er 26,5 Prozent der Stimmen.

Wöhner ist der bislang vierte OB-Kandidat für die Wahl 2020 in Neu-Ulm

"Wenn die OB-Wahl eine Persönlichkeitswahl ist, strebe ich ein solches Ergebnis wieder an", sagte Wöhner am Donnerstag. "Und dann schauen wir mal, wer in die Stichwahl kommt." Wann Wöhner offiziell nominiert wird und wann die Bürgerliste und Die Linke ihre Liste für die Stadtratswahl beschließen, steht noch nicht fest. Als Kandidaten für die OB-Wahl 2020 sind bislang im Rennen: Katrin Albsteiger (CSU), Walter Zerb (Grüne, mit Unterstützung der SPD) und Roland Prießnitz (parteilos, Kandidat der Freien Wähler).

