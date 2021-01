vor 34 Min.

Kommt eine Ferienbetreuung für Schüler?

Einige Familien melden Bedarf in der Pfaffenhofener Schule

Möglicherweise gibt es in wenigen Jahren eine Entlastung in der Betreuung für Familien, deren Kinder die Hermann-Köhl-Schule (HKS) in Pfaffenhofen besuchen. Aktuell bietet die HKS eine Mittagsbetreuung an, die jedoch ausschließlich an Schultagen stattfindet.

Laut Verwaltungsmitarbeiterin Kerstin Lutz sei die Mittagsbetreuung während der Schulzeit immer komplett ausgebucht. In der jüngsten Sitzung des Marktgemeinderates berichtete Lutz von mehreren Anfragen von Eltern, ob die Betreuung in den Schulferien erweitert werden könnte. Es gebe aktuell nur eine Ferienbetreuung in den ersten beiden Wochen der Sommerferien, die durch den Kreisjugendring angeboten werde.

Die Räte sprachen sich für den Vorschlag aus, den Bedarf nach einer Ferienbetreuung im Bereich der Grundschüler abzufragen, um dann in einem zweiten Schritt entsprechende Angebote bei freien Trägern der Jugendhilfe einzuholen. Für diese Schritte sind im Haushalt 15000 Euro eingeplant.

Martin Strobel (CSU) war der Meinung: „Eine Betreuung wäre sehr zeitgemäß. Gerade wenn immer öfters beide Elternteile berufstätig sind.“ (sohu)

