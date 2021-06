Landkreis

Imker im Landkreis Neu-Ulm sind in Sorge: Dieses Jahr gibt es weniger Honig

Plus Imker sind in Sorge: Die Bienenvölker in der Region haben unter den niedrigen Temperaturen im Frühling 2021 gelitten – viele Tiere sind erfroren. Erholt sich der Bestand?

Von Quirin Hönig

Es war laut dem Deutschen Wetterdienst der kälteste Frühling seit acht Jahren und nicht nur die Menschen mussten frieren. Auch die Bienen hat das kalte Wetter hart getroffen. Wegen der niedrigen Temperaturen im Mai sind laut Hobby-Imker Peter Baur aus Biberberg zahlreiche Bienen gestorben und nur wenige geschlüpft. Die Bienenvölker können sich davon erholen, aber es werde dieses Jahr weniger Honig geben.

