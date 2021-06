Erneut Unwetter im Kreis Neu-Ulm: Wo die Feuerwehr wieder im Dauereinsatz war

Plus In der Nacht zum Donnerstag gab es erneut ein schweres Unwetter im Kreis Neu-Ulm. Die Feuerwehren waren wieder im Dauereinsatz. Ein erster Überblick über das Ausmaß.

Schon wieder zog ein Unwetter über den Kreis Neu-Ulm hinweg. Schon wieder waren Einsatzkräfte im Dauereinsatz. Vor allem für die Feuerwehren im Kreisgebiet war es eine schlaflose Nacht. Wo war es besonders schlimm? Ein erster Überblick über das Ausmaß der Unwetter-Nacht.