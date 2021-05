Landkreis Neu-Ulm

13:50 Uhr

Freigabe ist da: Ab Mittwoch gelten weitere Lockerungen im Kreis Neu-Ulm

Plus Die Corona-Inzidenz im Kreis Neu-Ulm sinkt weiter. Das Gesundheitsministerium stimmt Lockerungen ab Mittwoch zu. Wann kommen jetzt die nächsten?

Von Michael Kroha

Vorfreude auf Lockerungen: Nachdem, wie bereits berichtet, im Kreis Neu-Ulm die Corona-Inzidenz am Sonntag fünf Tage in Folge unter dem Wert von 100 lag, ist ab Dienstag schon wieder mehr erlaubt. Damit aber beispielsweise die Außengastronomie öffnen darf, war noch eine Freigabe seitens des bayerischen Gesundheitsministeriums vonnöten. Die ist jetzt eingetroffen. Am Mittwoch kommt es also zu weiteren Lockerungen - auch in Ulm. Doch was heißt das für die Schulen? Und wann ist der nächste Schritt vorgesehen?

