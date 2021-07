Corona: Die Delta-Variante ist in der Region Ulm/Neu-Ulm angekommen

Es war nur eine Frage der Zeit: Jetzt wurden im Kreis Neu-Ulm die ersten Fälle dieser besonders ansteckenden Variante nachgewiesen.

Wirklich überrascht zeigt sich Kerstin Weidner, die beim Landratsamt Neu-Ulm für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist, nicht: "Ja, bei uns wurden jetzt ganz aktuell die ersten fünf Fälle der Delta-Variante nachgewiesen", sagt sie auf Nachfrage unserer Redaktion.

Reiserückkehrer bringen Delta in den Landkreis Neu-Ulm

Dabei handele es sich meist um Reiserückkehrer aus unterschiedlichen Ländern, beziehungsweise stünden die Fälle in Verbindung mit Reiserückkehrern. Aus den bisher gemachten Erfahrungen mit den Virusvarianten und deren Verbreitung sei es nur eine Frage der Zeit, bis auch der Landkreis Neu-Ulm betroffen sein wird. Unter anderem gelten Portugal, Großbritannien und Russland derzeit als Virusvariantengebiet.

Der Öffentliche Gesundheitsdienst im Kreis Neu-Ulm habe "die entsprechenden Maßnahmen" bereits ergriffen. Das heißt, Anordnung von häuslicher Isolation für 14 Tage für die bestätigten Fälle und Nachverfolgung der Kontaktpersonen.

Deutschlandweit wurde die Delta-Variante nach Angaben des Robert-Koch-Instituts zuletzt in 37 Prozent der Proben nachgewiesen. Tendenz stark steigend. Erstaunlich erscheint vor diesem Hintergrund, dass an der Uni Ulm noch keine einzige Delta-Variante nachgewiesen wurde. Was auch an den niedrigen Fallzahlen liegt: die Zahl der pro Kalenderwoche positiven SARS-CoV-2 Nachweise am Uniklinikum liege aktuell im niedrigen einstelligen Bereich. Unter diesen wenigen positiven Proben konnte die Delta-Variante bislang nicht nachgewiesen werden.

Impftermine sind in Neu-Ulm noch frei

Dennoch steht Deutschland nach Einschätzung der Bundesregierung vor der weiteren Ausbreitung der ansteckenderen Delta-Variante in der Bevölkerung. Delta werde mit steigendem Anteil auch bald in Deutschland die dominierende Variante sein. Aber: Insgesamt ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Land weiter rückläufig und sehr niedrig. Das liegt vor allem am deutlichen Rückgang der Ansteckungen, die von der noch dominanten Alpha-Variante verursacht werden.

Vor diesem Hintergrund weist das Landratsamt Neu-Ulm darauf hin, wie wichtig die Impfungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie sind. Im Moment gebe es im Landkreis Neu-Ulm in den drei Impfzentren noch einige freie Termine. Registrierungen sind im Impfportal unter www.impfzentren.bayern möglich. Wer selbst keinen Online-Zugang oder keine E-Mail-Adresse hat, kann sich auch an die Impfhotline unter 0731/70 40 50 60 wenden.

