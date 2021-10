Wo Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Neu-Ulm kostenlos Obst bekommen

Plus Der Landkreis Neu-Ulm hat eine Streuobstbörse mit mehreren Hundert Bäumen eröffnet. So sollen Früchte nicht verderben, sondern gegessen werden.

Auf vielen Wiesen im Landkreis Neu-Ulm fallen Äpfel und Birnen herunter und verfaulen. Das soll sich jetzt durch die Streuobstbörse ändern. Der Landkreis will dafür sorgen, dass die leckeren Früchte gegessen werden und nicht verderben. Fast 1000 Bäume stehen bereits zur Verfügung.