Drogenhandel im Freundeskreis bringt Neu-Ulmerin beinahe ins Gefängnis

Plus Eine 25-jährige Frau aus Neu-Ulm verkaufte regelmäßig Amphetamin an Freunde und Bekannte. Jetzt stand sie deswegen vor dem Amtsgericht Neu-Ulm.

Die Übergaben der Drogen fanden in ihrer Wohnung oder auch am Donausteg statt. Mindestens 38 Mal soll eine 25-jährige Neu-Ulmerin Amphetamin verkauft haben. Jetzt musste sie sich dafür vor dem Amtsgericht Neu-Ulm verantworten. Die Frau nahm selbst mit 14 zum ersten Mal Rauschgift und sagt über ihre langjährige Drogensucht: "Ich bin im wahrsten Sinne des Wortes durch die Hölle gegangen."