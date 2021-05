Neu-Ulm

Folgt auf die Blumenwiese in Pfuhl bald der neue Dorfplatz?

Plus In Pfuhl wird auf einer Brachfläche eine Blumenwiese angelegt. Ist diese der Vorläufer zum lang geplanten Stadtteilplatz? Oder kommt der Dorfplatz doch woanders hin?

Von Inge Pflüger und Michael Kroha

Vorläufig werden an der Ecke Sonnenstraße/Griesmayerstraße in Pfuhl blühende Wiesenblumen die Blicke anlocken: Zehn Vereinsvertreter haben am Wochenende mit vereinten Kräften den städtischen Platz, der einst das evangelische Gemeindehaus beherbergte, fachgerecht kultiviert – etwa 22 Kilogramm Wildblütensamen wurden auf der circa 800 Quadratmeter großen Brachfläche ausgesät. Ist diese Wiese der Vorläufer zum Dorfplatz?

