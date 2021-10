Honold investiert zweistelligen Millionenbetrag in neue Immobilie

Plus Das Neu-Ulmer Unternehmen baut eine neue Logistik-Immobilie auf der Ostalb. Doch am Stammsitz hat die Honold-Gruppe ein Platzproblem.

Das Neu-Ulmer Unternehmen Honold bleibt auf Wachstumskurs. Über die Tochter Honold Green Building Development hat der Logistiker in Dettingen am Albuch (Landkreis Heidenheim), 20 Kilometer nördlich von Ulm, ein 80.000 Quadratmeter großes Grundstück erworben. Dort soll eine Immobilie mit einer Hallenfläche von bis zu 40.000 Quadratmetern entstehen – und zwar im Sinne einer nachhaltigen Firmenphilosophie, daher heißt das Projekt "Green Cube".