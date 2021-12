Neu-Ulm

vor 31 Min.

"Keine Angst kleiner Wolf": Neu-Ulmer Pädagogin schreibt ihr erstes Kinderbuch

Plus Ellen Strobel ist Erzieherin in einer Neu-Ulmer Kindertagesstätte. In ihrem ersten Buch erzählt sie eine tierische Geschichte von Mut und Vertrauen.

Von Dagmar Hub

Ellen Strobel ist eine junge Frau, die Kinder gern mag. Die 24-Jährige, die in Biberberg aufwuchs und nun in Ulm lebt, ist Erzieherin in einer integrativen Neu-Ulmer Kindertagesstätte - und vor einigen Jahren half sie sogar ehrenamtlich in einem Waisenhaus in Afrika. Gedichte schreibt sie seit Jahren gern, "so ähnlich wie Poetry Slam", erzählt die junge Frau.

