Nachfolger für Ex-Barfüßer: Diese zwei Interessenten stehen zur Auswahl

Gut fünf Jahre ist es her, dass die Gaststätte Barfüßer am Neu-Ulmer Donauufer dicht machte. Gastronom Eberhard „Ebbo“ Riedmüller wollte das dortige Offizierscasino eigentlich abreißen und auf dem Gelände einen Neubau mit Hotel und Restaurant errichten. Der Stadtrat stimmte zu. Doch bei Bürgerinnen und Bürgern stieß das Vorhaben auf Widerstand. Dazu kam die Corona-Krise. Schließlich begrub Riedmüller entnervt seine Pläne. Seitdem ist die Stadt auf der Suche nach dem großen Wurf für das Areal. Pauls Biergarten war nur eine Zwischenlösung. In diesem Spätsommer könnte nun eine langfristige Entscheidung fallen.

Der Neu-Ulmer Stadtrat hatte im vergangenen Oktober entschieden, das Gelände per Erbbaurecht zu vergeben. Der neue Investor soll mittels eines zweistufigen Ausschreibungsverfahrens ausgewählt werden. In einem ersten Schritt konnten Interessenten zunächst ihre Ideen und erste Konzepte auf den Tisch legen. Die Stadt stellte dabei mehrere Bedingungen: Das Gebäude und die erhaltenswerten Bäume auf dem Grundstück sollen stehen bleiben. Bauliche Änderungen, etwa eine Erweiterung, sind denkbar, sofern der wesentliche Charakter des Gebäudes erhalten bleibt. Es muss weiterhin eine gastronomische Nutzung mit Biergarten geben. Kulturelle Angebote sind wünschenswert. Aber: Es werden auch Konzepte zugelassen, die die Kriterienliste nicht vollständig erfüllen. Ausgewählte Bewerber aus Stufe 1 konnten dann ein vollständiges Konzept mit Erbbauzinsangebot und Finanzierungsnachweis abgeben.

Barfüßer-Nachfolger in Neu-Ulm: Phase des Verfahrens in Ende Juni ausgelaufen

Ende Juni ist jene zweite Phase des Auswahlverfahrens ausgelaufen. Wie Stadtsprecherin Sandra Lützel auf Nachfrage mitteilt, kann die Verwaltung zu den Inhalten der nun vorliegenden Konzepte zum jetzigen Zeitpunkt nichts sagen. Die Inhalte der Bewerbungen sollen zunächst verwaltungsintern und durch die eingesetzte Projektgruppe (mit Stadtratsvertretern) geprüft werden. Die Vorstellung der infrage kommenden Ideen soll in einer Sitzung nach der Sommerpause, voraussichtlich im September, stattfinden. In dieser Sitzung soll dann auch die Entscheidung über die Vergabe durch die Politik getroffen werden.

Laut Stadt haben zwei Interessenten ein Angebot abgegeben. Um wen es sich dabei handelt, wird nicht gesagt. Auf Nachfrage bestätigen Michael Freudenberg, der zuletzt mit Manuel Loser Pauls Biergarten auf dem Ex-Barfüßer-Gelände betrieben hatte, und Christina Richtmann vom neuen Kulturverein „KulturDach“, dass sie jeweils ein Angebot abgegeben haben. Nach Informationen unserer Redaktion soll es neben diesen beiden zwischenzeitlich noch drei weitere Interessenten gegeben haben: Thomas Eifert vom Ulmer Unternehmen Gastromenü, das unter anderem hinter dem BellaVista in Ulm und dem WileyClub in Neu-Ulm steckt. Sowie der Haberfelder im Ulmer Wirtshaus und eine Pizzeria-Kette aus München. Warum sie nun nicht mehr im Rennen sind, ist unklar. Dem Vernahmen nach sollen ihre Pläne aber wohl einen Abriss des Kulturcasinos vorgesehen haben.

Barfüßer-Nachfolger: Freudenberg/Loser und der Kulturverein sind noch im Rennen

Freudenberg reagiert überrascht, als er von unserer Redaktion erfährt, dass es „nur“ zwei Interessenten gibt. Er will von seinem Konzept vorab aber nicht viel verraten, wolle es erst der Stadt vortragen, sagt er. Was der Gastronom preisgibt: Das Offizierscasino werde nicht abgerissen, sondern soll kernsaniert werden. Etwaige Kosten dafür nennt er nicht, sondern sagt nur, dass es „schon eine umfangreiche Baumaßnahme“ und „eine mutige Entscheidung“ ist. Er habe „nicht Angst, aber Respekt“. Sollte er den Zuschlag bekommen, habe das keine Auswirkungen auf andere Unternehmungen von ihm. Der Wiblinger Klosterhof liege ihm „extrem am Herzen. Der wird definitiv bleiben“, so Freudenberg. Er hofft auf eine zeitnahe Entscheidung, immerhin habe die Stadt vier Jahre Zeit gehabt. „Vor dem Winter wäre sehr gut, irgendwann muss man umbauen.“

Christina Richtmann, die für die Freien Wähler im Neu-Ulmer Stadtrat sitzt, ist mit Angaben zum Konzept des neuen Vereins "KulturDach" etwas offener. Sie könne ohnehin nicht verstehen, warum über das Prozedere weitestgehend in nicht öffentlichen Stadtratssitzungen beraten wird. Die Stadtverwaltung hatte die Kosten für eine Sanierung bislang auf grob sechs Millionen Euro beziffert. Das vom Verein beauftragte Architekturbüro Hochstrasser komme anhand ihrer Vorstellungen derzeit auf etwa drei Millionen Euro. Mit Eigenleistungen will der Verein die Umbaukosten senken. Richtmann hofft zudem, über Städteförderprogramme den Betrag weiter reduzieren zu können. Ohne Fördermittel seien es „grob gerechnet“ rund eine Million Euro, die am Ende die Stadt zu tragen hätte. Ob der Stadt das ein Kulturhaus wert ist - auch angesichts derzeit knapper Kassen? „Das ist eine politische Frage“, sagt Richtmann. Vorgesehen sei „kein luxussaniertes Haus“. Die Böden sollen erhalten bleiben, genauso wie die Einrichtung im Erdgeschoss. Im Saal soll viel Kultur stattfinden und draußen so viel, wie die Nachbarn es aushalten. Schließlich tut sich in der Nachbarschaft inzwischen auch was: Ebbo Riedmüller will die Gaststätte Bad Wolf noch in diesem Jahr abreißen und im kommenden Jahr ein Mehrfamilienhaus dort errichten.