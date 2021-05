Polizei ist mit einem Großaufgebot in Neu-Ulm im Einsatz

In der Neu-Ulmer Friedenstraße ist es zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Die Lage war zunächst unklar. Es handelt sich wohl um einen Nachbarschaftsstreit.

Mehrere Streifen sind am Dienstagabend zu einem Polizeieinsatz in der Friedenstraße in Neu-Ulm angerückt. Augenzeugen berichten von einem Großaufgebot, schwer bewaffneten Polizisten und einer Festnahme in Handschellen. Aber: Es wirke dramatischer, als die Situation sei, sagt ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West auf Nachfrage.

In Neu-Ulm läuft am Dienstabend ein großer Polizeieinsatz. Video: Alexander Kaya

Es handle sich wahrscheinlich um einen Nachbarschaftsstreit. Erst habe es geheißen, es sei eine Waffe im Spiel, was sich offenbar nicht bewahrheitete. Auch gebe es nach ersten Informationen keine Verletzten. Die Lage sei am Anfang unklar gewesen, deshalb sei man mit mehreren Streifenwagen zum Einsatzort geeilt. Was genau vorgefallen ist, wird im Moment abgeklärt. (AZ)

