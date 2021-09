Neu-Ulm

Tanja Schmid wird die erste Kantorin an der Neu-Ulmer Petruskirche

Plus Die Entscheidung ist getroffen, gegen 11 Mitbewerber hat sich Tanja Schmid in Neu-Ulm durchgesetzt. Die erste Frau in diesem Amt hat schon jetzt Pläne gefasst.

Von Dagmar Hub

Es war ein Marathon für alle Beteiligten: Gut zwölf Stunden dauerte am vergangenen Wochenende das Besetzungsverfahren für die Kantorenstelle an der Neu-Ulmer Petruskirche mit Orgelvorspielen der Bewerberinnen und Bewerber, mit Chor- und Kinderchorproben und Einzelpräsentationen. Einstimmig aber fiel dann die Entscheidung auf die in Regensburg geborene Kirchenmusikerin Tanja Schmid. Die Petruskirche bekommt so erstmals eine Kantorin. Tanja Schmid, die Anfang Oktober ihren 42. Geburtstag feiert, ist überglücklich - die Stelle in Neu-Ulm sei ihre Traumstelle, sagt sie. Zudem wird ein Viertel ihrer Tätigkeit die Arbeit als Dekanatskantorin sein.

