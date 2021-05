Neu-Ulm

12:00 Uhr

Wird in Neu-Ulm bald das Abwasser auf Coronaviren kontrolliert?

Das Abwassernetz des Klärwerks Steinhäule in Neu-Ulm soll mit Messstellen ausgerüstet werden, um Coronaviren im Wasser nachzuweisen, fordert die FWG-Fraktion.

Von Michael Ruddigkeit

Die Stadt Neu-Ulm soll sich umgehend auf eine mögliche erneute Corona-Welle im Herbst vorbereiten. Das fordert die Fraktion der Freien Wähler (FWG) im Neu-Ulmer Stadtrat in einem Antrag an Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger ( CSU). Der Schwerpunkt der Corona-Bekämpfung solle dabei auf Schulen und Kitas liegen. Um steigende Infektionszahlen rasch zu erkennen und in den Griff zu bekommen, soll nach dem Willen der FWG das Neu-Ulmer Abwasser auf Viren untersucht werden.

