Pfaffenhofen-Biberberg

vor 43 Min.

In Biberberg informiert ein Schaukasten über das Leben der Bienen

Hobby-Imker Peter Baur bei der Einweihung des Bienenschaukastens in Biberberg.

Plus Ein neuer Schaukasten in Biberberg gibt Einblick in die Welt der Bienen. Kindergartenkinder aus Beuren haben bei der Gestaltung mitgeholfen.

Von Quirin Hönig

Wer sehen will, wie Bienen ihre Waben bauen, der sollte nach Biberberg fahren. Im dortigen Bienenschaukasten können Besucher nun das Leben der emsigen Insekten beobachten. Der Schaukasten entstand in Zusammenarbeit mit dem Kindergarten Sankt Franziskus in Beuren und soll Interessierten die Honigbiene näherbringen.

