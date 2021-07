Modehaus Bausch schließt: Corona und die Folgen der "Unwahrheit"

Plus Nach knapp 70 Jahren ist Schluss für das Modehaus Bausch in Pfaffenhofen. Schuld daran seien Corona, die Politik und "Mainstream-Medien", die "die Unwahrheit" schreiben, heißt es.

Seit fast 70 Jahren gibt es das Modehaus Bausch in Pfaffenhofen. Christine Bausch-Zwerenz ist die dritte Generation der Geschäftsführung. Ihr Laden war eine beliebte Anlaufstelle in der Region. Doch schon bald soll Schluss sein.